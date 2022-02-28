Роспотребнадзор РТ: При соблюдении Covid-правил конец эпидсезона может быть в марте

В Татарстане немного снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом в прямом эфире Региональной общественной приемной «Единой России» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Последний подъем заболеваемости начался с января текущего года, на протяжении 7 недель мы значительно прирастали, ежедневно было и четыре тысячи случаев и три тысячи. И сейчас с восьмой недели мы отмечаем небольшое снижение на 30% по сравнению с предыдущей неделей», – отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что есть небольшая перспектива. Заместитель главного санитарного врача республики добавила, что при условии соблюдения всех обязательных мер защиты от Covid-19 к середине-концу марта удастся сказать, что эпидемический сезон подходит к концу.

«И мы сможем может быть некоторые ограничительные мероприятия ослабить, снизить», – отметила спикер.

Любовь Авдонина напомнила, что на федеральном уровне уже отменили 14-дневную изоляцию для контактных с заболевшим коронавирусом.

В свою очередь депутат Госсовета РТ, генеральный директор казанской клинической больницы №12 Рамиль Ахметов напомнил, что не так давно в республике отменили QR-коды. Однако это не повод забывать о действующих ограничениях, подчеркнул он.