Роспотребнадзор РТ отклонил просьбу рестораторов на ночную работу из-за эпидситуации

Ассоциация рестораторов Казани обратилась в Управление Роспотребнадзора по Татарстану с просьбой смягчить Covid-ограничения в сфере общепита и позволить работать после 23:00, ведь персонал привит от Covid-19, и посетители также предоставляют QR-код для входа.

«В Управление Роспотребнадзора по РТ поступило такое обращение», – подтвердили информацию в пресс-службе ведомства корреспонденту ИА «Татар-информ».

В числе прочих предложений: разрешить работать после 23:00 кафе и ресторанам, которые уже получали разрешение на ночную работу, возобновить выдачу этих разрешений при условии вакцинации всех сотрудников. Также ассоциация попросила продлить режим работы с 23:00 до 01:00 для всех заведений.

«В настоящее время текущая ситуация не позволяет снять ограничения. При стойкой тенденции к стабилизации и снижению заболеваемости – предложения будут рассмотрены», – ответили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что с 11 октября на территории Татарстана начали действовать новые Covid-ограничения, во многие заведения ограничили вход без QR-кода. А 21 октября в Казани прошла церемония награждения ресторанной премии Wheretoeat. Из собственных источников агентсва стало известно, что на организаторов премии составили протоколы о несоблюдении Covid-ограничений рестораторами.