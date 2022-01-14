Роспотребнадзор РТ: Никаких послаблений и снятия Covid-ограничений не будет до марта

В Татарстане до весны никаких послаблений и снятия Covid-ограничений не планируют. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня наш ответ такой: пока преждевременно разрешать ночную работу заведений. Все наши ограничительные мероприятия сохраняются. И к этому вопросу мы будем возвращаться позднее. Напомню, что у нас сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ до марта. Поэтому скорее всего до марта точно никаких снятий ограничений, послаблений не ожидаем», – подчеркнула спикер.

Любовь Авдонина еще раз напомнила, что рост заболеваемости коронавирусом в РТ составляет 8%.

«Нам нужно ситуацию мониторить в течение 14 дней после завершенных каникул. Поскольку есть инкубационный период для тех лиц, которые выезжали заграницу, в другие регионы. Вполне вероятно, что еще какое-то время мы будем прирастать», – добавила представитель санитарного ведомства.