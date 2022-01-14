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Ру Тат
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Здоровье
14 января 2022  12:33
Эвелина Киселёва

За первые дни нового года заболеваемость коронавирусом в РТ увеличилась на 8%

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В Татарстане в январе наблюдается рост случаев коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За первые дни января мы отмечаем прирост заболеваемости недельной на 8%», – уточнила спикер.

Любовь Авдонина объяснила, что рост связан с тем, что в новогодние праздники многие не обращались к врачам и лечились дома, ведь на работу и учебу ходить было не нужно. По ее словам, уровень заболеваемости Covid-19 в начале 2022-го ниже, чем в аналогичный период 2021 года.

«Риски остаются», – подчеркнула замруководителя санитарного ведомства.

#коронавирус #заболеваемость
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