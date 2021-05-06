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Ру Тат
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6 мая 2021  15:30
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ: Недомогание после прививки от Covid-19 говорит о выработке антител

Роспотребнадзор РТ: Недомогание после прививки от Covid-19 говорит о выработке антител
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Плохое самочувствие, которое может появиться после вакцинации от коронавируса, говорит об иммунном ответе организма на прививку. Об этом в специально организованном в республике прямом эфире рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Может немножко поболеть место укола, может быть небольшое недомогание, но это все преходящие явления, поэтому этого бояться не надо. Это все нормальная реакция организма, и она, наоборот, говорит о том, что в организме действует выработка иммунитета на введенную вакцину, и это хорошо», — отметила Авдонина.

По ее словам, вакцинация переносится татарстанцами хорошо, тяжелых поствакцинальных осложнений Роспотребнадзор РТ не видит.

Заместитель главного санитарного врача республики напомнила, что иммунитет не вырабатывается сразу после инъекции. Антитела, которых достаточно для защиты организма, вырабатываются через 14 дней после завершения вакцинации. Поэтому важно между двумя этапами и после них соблюдать все антиковидные правила: носить маску, соблюдать социальную дистанцию.

Все три вакцины, которые применяют в Татарстане, эффективны и безопасны, уверена Любовь Авдонина.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Самра Бикмеева, которой исполнилось сто лет, стала самым пожилым вакцинированным жителем Татарстана.

массовая вакцинация коронавирус
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