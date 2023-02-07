Роспотребнадзор РТ нашел причину отравления гостей в одном из ресторанов Казани

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану поделилась с «Татар-информом» результатами расследования случаев отравления в одном из казанских ресторанов.

«По результатам лабораторных исследований с объектов окружающей среды в ресторане “Марусовка” в пяти смывах с оборудования и в двух готовых блюдах обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – отметили в ведомстве.

Такие результаты говорят о том, что сотрудники заведения не соблюдали санитарные требования и правила личной гигиены при приготовлении блюд.

Сотрудники Роспотребнадзора РТ за выявленные нарушения составили протоколы об административном правонарушении на юридическое и должностное лица.

В пресс-службе заметили, что на сегодня заявлений о помощи в защите своих прав в суде от отравившихся в ведомство не поступало. В случае, если от пострадавших поступит такой запрос, Роспотребнадзор подготовит иск.

Напомним, что в конце января трое посетителей ресторана попали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, тогда причиной плохого самочувствия называли сальмонелез.