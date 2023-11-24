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Роспотребнадзор РТ начал проверку гимназии, откуда вчера госпитализировали детей
Санитарные врачи Татарстана начали проверку в казанской гимназии №28, откуда вчера госпитализировали детей с признаками отравления. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.
«Управлением продолжается расследование причин заболевания школьников, проводится проверка школы с лабораторным контролем», – уточнили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратилось восемь учеников школы с рвотой. Медики госпитализировали троих детей, родители остальных от госпитализации отказались.
«Татар-информ» ранее сообщал, что первое сообщение об инциденте появилось вчера вечером в одном из Тelegram-каналов. Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи.
Позже стало известно, что порядка 17 человек – ученики и учитель – почувствовали недомогание вчера днем. Ребята – ученики второго и третьего классов. Как только начали поступать жалобы, школьников отпустили домой. Учителя и одного ученика увезли на скорой из школы, еще нескольких школьников в разное время привезли из дома.
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