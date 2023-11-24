Роспотребнадзор РТ начал проверку гимназии, откуда вчера госпитализировали детей

Санитарные врачи Татарстана начали проверку в казанской гимназии №28, откуда вчера госпитализировали детей с признаками отравления. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

«Управлением продолжается расследование причин заболевания школьников, проводится проверка школы с лабораторным контролем», – уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратилось восемь учеников школы с рвотой. Медики госпитализировали троих детей, родители остальных от госпитализации отказались.

«Татар-информ» ранее сообщал, что первое сообщение об инциденте появилось вчера вечером в одном из Тelegram-каналов. Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи.

Позже стало известно, что порядка 17 человек – ученики и учитель – почувствовали недомогание вчера днем. Ребята – ученики второго и третьего классов. Как только начали поступать жалобы, школьников отпустили домой. Учителя и одного ученика увезли на скорой из школы, еще нескольких школьников в разное время привезли из дома.