Роспотребнадзор РТ: Covid-нарушений в организации концерта Jony в Челнах не было

Организаторы концерта в честь Дня Республики в Набережных Челнах, на котором выступил исполнитель Jony, сделали все возможное для нераспространения новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Постановление главного государственного санитарного врача, которое ограничивает массовые мероприятия по количеству участников не распространяется на культурные мероприятия. Поэтому в этой части никаких санкций не будет. Организаторами были предприняты все меры для того, чтобы соблюдались меры профилактики на данном празднике», – отметила спикер.

По словам заместителя главного санитарного врача республики, посетители концерта халатно отнеслись к Covid-требованиям, не соблюдали социальную дистанцию, не надевали маски, хотя их на площадке раздавали.

«Были предприняты все необходимые меры для того, чтобы это мероприятие прошло в безопасных условиях», – добавила Любовь Авдонина.

Напомним, что на малом майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах в День Республики Татарстан выступил популярный исполнитель Jony. Как сообщил артист на своей странице в соцсети Instagram, на его выступление пришли 100 тыс. человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с оперативным штабом республики мероприятие было согласовано.