В Роспотребнадзоре рассказали, что концерт Jony в Челнах был согласован с оперштабом

Концерт в честь Дня Республики в Набережных Челнах, на котором выступил исполнитель Jony, был согласован. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Массовое мероприятие в Набережных Челнах, приуроченное ко Дню города 30 августа 2021 года, было согласовано председателем оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Республике Татарстан Лейлой Фазлеевой», – рассказали в ведомстве.

В республиканском Роспотребнадзоре добавили, что на это мероприятие ограничения по количеству участников не распространялись.

«Организаторами мероприятия проводилась разъяснительная работа с участниками и были предприняты меры по обеспечению участников масками и по информированию о необходимости соблюдения социальной дистанции», – отметили в ведомстве.

Однако не все присутствующие участники концерта последовали рекомендуемым мерам профилактики.

Управление Роспотребнадзора по РТ неоднократно сообщало об ограничениях присутствия на массовых мероприятиях восприимчивых к новой коронавирусной инфекции лиц: невакцинированных, людей старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на малом майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах в День Республики Татарстан выступил популярный исполнитель Jony. Как сообщил артист на своей странице в соцсети Instagram, на его выступление пришли 100 тыс. человек.