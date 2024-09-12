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Общество 12 сентября 2024 18:46

Роспотребнадзор РТ: «Будем содействовать следствию в деле сотрудников Центра гигиены»

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану будет содействовать в расследовании уголовного дела в отношении главврача республиканского Центра гигиены и эпидемиологии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным органам будет оказано содействие при проведении следственных мероприятий. Следователям будут предоставлены необходимые пояснения. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан выражает уверенность, что произошедшему инциденту будет дана объективная оценка следственными органами», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, что сегодня стало известно, что в Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

#Здоровье #Роспотребнадзор по РТ #Мошенничество
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