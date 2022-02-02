Роспотребнадзор РТ: Арендатор площадки концерта Дианы Арбениной предстанет перед судом

После концерта группы «Ночные Снайперы» в Казани, где солистка Диана Арбенина попросила охрану не заставлять людей соблюдать Covid-правила, на арендатора площадки составили административный протокол. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ

«Управлением принимаются меры по фактам нарушения антиковидных мер при проведении концерта Дианы Арбениной. 30 января 2022 на площадке "ТатнефтьАрены" в Казани», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что организатор концерта согласно действующему санитарному законодательству обязан соблюдать и контролировать соблюдении противоэпидемических мер при проведении концерта.

Вместе с тем, из видео, опубликованных в СМИ и социальных сетях, Роспотребнадзор РТ установил факты нарушений санитарных требований. А именно: не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима зрителями.

«Управлением в ходе разбирательства определено ответственное лицо за выявленные нарушения со стороны арендатора площадки (ООО "А.М.П."). Представитель арендатора приглашен в управление на составление протокола об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения будут направлены в суд», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что управление продолжает контроль за соблюдением мер профилактики при проведении мероприятий на территории республики.