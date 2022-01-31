Диана Арбенина в Казани попросила охрану не заставлять зрителей соблюдать Covid-правила

На своем концерте в Казани лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина попросила охранников не заставлять людей занимать свои сидячие места согласно антиковидным правилам. Видео распространили фанаты в социальных сетях.

«Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете, я просто понять не могу. Может, вы таким образом пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста», — сказала певица со сцены.

Из-за пандемии коронавируса в Татарстане запрещено проводить концерты с фан-зоной или танцполом. Все места должны быть сидячими. Именно это правило просили соблюсти секьюрити со стороны организаторов мероприятия. Однако после обращения артистки посетители «Татнефть Арены» хлынули к сцене со своих мест.

Диана Арбенина подчеркнула, что это рок-концерт, на котором не принято сидеть. Также она поделилась, что из-за инфекции группа отменила очень много выступлений.

«Тот, кто хочет стоять, имеет полное право стоять на концертах, иначе эта встреча, <…>, не имеет никакого смысла», — сказала певица.