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Ру Тат
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18 июня 2021  15:08
Гузель Хусаинова

Роспотребнадзор РТ: 70% заболевших Covid-19 заражаются от домочадцев

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В Татарстане 70% заболевших коронавирусной инфекцией заражаются от домочадцев. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Спикер отметила, зачастую люди не вакцинируются и заражают своих близких. 

«Некоторые люди не боятся коронавируса, но для их окружения – беременных женщин и пожилых людей – иногда, к сожалению, складывается печальная история», – объяснила Патяшина. 

Глава Роспотребнадзора призвала татарстанцев не отказываться от вакцинации. Она напомнила, что сейчас в республике привито только четверть населения от плана. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане могут быть введены более жесткие ограничительные меры, если заболеваемость коронавирусом увеличится. 

#Роспотребнадзор по РТ #массовая вакцинация #Коронавирус
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