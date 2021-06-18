Роспотребнадзор РТ: 70% заболевших Covid-19 заражаются от домочадцев

В Татарстане 70% заболевших коронавирусной инфекцией заражаются от домочадцев. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Спикер отметила, зачастую люди не вакцинируются и заражают своих близких.

«Некоторые люди не боятся коронавируса, но для их окружения – беременных женщин и пожилых людей – иногда, к сожалению, складывается печальная история», – объяснила Патяшина.

Глава Роспотребнадзора призвала татарстанцев не отказываться от вакцинации. Она напомнила, что сейчас в республике привито только четверть населения от плана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане могут быть введены более жесткие ограничительные меры, если заболеваемость коронавирусом увеличится.