Роспотребнадзор: В России не ожидается дефицита прививок по нацкалендарю

В России заключены все контракты на поставки вакцин против различных инфекций, за исключением препаратов от гриппа. Поэтому стране не грозит их дефицит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о вакцинах на текущий год, то все контракты заключены, все вакцины наработаны и все вакцины развозятся. Здесь рисков ни для детей, ни для взрослых нет абсолютно. Вакцины уже частью доставлены, частью еще в пути, частью на складах», — объявила глава ведомства.

Она также отметила, что вопрос с лекарственными препаратами от гриппа еще прорабатывается, так как Всемирная организация здравоохранения только недавно огласила состав этих вакцин на следующий прививочный сезон.

Попова подчеркнула, что национальный календарь прививок обеспечивается исключительно отечественными вакцинами, поэтому опасаться их нехватки не следует.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю, депутат от РТ Олег Морозов высказал мнение, что Татарстан может стать одной из площадок для работы над импортозамещением лекарств, так как в республике есть крупные фармакологические производства.