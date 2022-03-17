Олег Морозов: «Сейчас самое время инвестировать в производство лекарств в России»

В России есть условия для импортозамещения лекарств, одной из таких площадок может стать Татарстан, где есть крупные фармакологические производства. Такое мнение озвучил председатель Комитета Госдумы РФ по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Одна из главных проблем сегодня – те ограничения, которые из-за санкций могут коснуться рынка лекарственных препаратов. Уже сейчас понятно, что многие цепочки, логистические схемы, которые связывали нас с крупными фармпроизводителями в Европе, будут нарушены. Много говорится о том, что мы будем приобретать препараты в Индии, Китае. Но здесь стоит посмотреть на опыт Татарстана, поскольку наша республика во все периоды исходила из необходимости производства своей линейки лекарственных препаратов. И она достаточно широкая. Это, например, те объемы, которые производятся на предприятии АО “Татхимфармпрепараты” – одном из крупнейших производителей готовых лекарственных средств. Вот сейчас самое время инвестировать в это производство и налаживать реальное импортозамещение в целях продвижения своей продукции не только на рынке Татарстана, но и выходить с ней за его пределы, замещать уходящие с российского рынка иностранные бренды», – сказал Морозов.

Ранее Рустам Минниханов посетил завод «Татхимфармпрепараты» и поручил руководителям профильных министерств внести предложения, в том числе на федеральный уровень, по мерам поддержки производителей лекарств для дальнейшего развития отечественных производств, а также реализации новых проектов.