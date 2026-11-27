Роспотребнадзор Татарстана направил предписания о ношении масок в аэропортах и на автовокзалах. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«Мы ввели дополнительные профилактические мероприятия. Прежде всего это предписания в адрес транспортных предприятий – автовокзалов, казанского аэропорта и аэропорта Бегишево. Это те места, где возможно массовое скопление людей. Предписания касаются усиления дезинфекционного режима – это увеличение кратности дезинфекций и применения бактерицидных облучателей. Также это предписания об использовании медицинских масок», – рассказала она.

Ранее «Татар-информ» писал, что в Татарстане у семи из десяти заболевших ОРВИ диагностировали грипп.