Среди случаев заболевания ОРВИ в Татарстане преобладает грипп. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«На сегодня зарегистрировано 14 548 случаев суммарно гриппа и острых вирусных респираторных заболеваний. В целом, это количество небольшое и оно соответствует средним многолетним показателям. Но необходимо отметить, что в структуре этого количества значительно увеличилась доля гриппа. То есть, мы говорим о том, что ситуация на сегодня спокойно соответствует средним показателям, но доля гриппа увеличилась. Сегодня это уже 70% от общего числа заболевших», – сообщила Любовь Авдонина, отметив, что ситуация управляемая и соответствует периоду.

Также она добавила, что среди случаев заболевания гриппом преобладает грипп «А».