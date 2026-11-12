Роспотребнадзор рекомендовал школам облегчить учебный день в середине недели

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Рекомендуется устанавливать школьникам облегченный учебный день в среду или четверг, чтобы снизить нагрузку и предотвратить переутомление в течение недели. Это следует из документа Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно рекомендациям ведомства, обычные перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена – от 20 до 30 минут. Вместо одной большой перемены после второго или третьего урока школы могут устанавливать две перемены продолжительностью по 20 минут каждая.

Кроме того, учебный план на год должен предусматривать чередование учебных периодов и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее семи дней. Эти меры направлены на профилактику переутомления школьников.