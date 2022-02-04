Роспотребнадзор рассказал, сколько зараженных «омикроном» уже болели Covid-19

Среди пациентов с подтвержденным «омикроном» лишь 5% ранее перенесли коронавирус. Привитых среди них тоже мало, подчеркнула в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Среди всех заболевших „омикроном“, подтвержденных всего 5% болевших ранее, а 95% — это люди, которые в анамнезе заболевания коронавирусом не имеют совсем», — отметила специалист в беседе с Наилей Аскер-заде.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса.