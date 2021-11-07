Роспотребнадзор рассказал, когда Covid-больные могут получить отрицательный результат ПЦР

Вероятность обнаружить Covid-19 при прохождении ПЦР-теста на 4-5-й день болезни снижается, из-за чего иногда пациент при всех симптомах коронавируса получает отрицательный результат. Об этом напомнила специалист Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.

«После 4-5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре, — сказала Пшеничная. — Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат».

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше. Заболевшие коронавирусом, которые ранее прошли вакцинацию, могут выделять вирус, но количество возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых.

Массовая прививочная кампания против Covid-19 началась в регионах России 18 января этого года. Сейчас регионы стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями.