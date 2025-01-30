news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 30 января 2025 11:12

Роспотребнадзор проверит 66 магазинов «Светофор» по Татарстану

В Татарстане санитарные врачи проверяют магазины торговой сети «Светофор». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Проверки 66 магазинов завершаются, итоги будут подведены позже, в начале февраля. Пока по материалам Управления приостановлена деятельность магазина в Нурлате на 90 суток и в Нижнекамске на 30 суток», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что магазин «Светофор» в Нурлате закрыли за многочисленные нарушения. В магазине нашли трупы грызунов и следы их жизнедеятельности.

#Здоровье #магазины #грызуны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025