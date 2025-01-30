Роспотребнадзор проверит 66 магазинов «Светофор» по Татарстану

В Татарстане санитарные врачи проверяют магазины торговой сети «Светофор». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Проверки 66 магазинов завершаются, итоги будут подведены позже, в начале февраля. Пока по материалам Управления приостановлена деятельность магазина в Нурлате на 90 суток и в Нижнекамске на 30 суток», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что магазин «Светофор» в Нурлате закрыли за многочисленные нарушения. В магазине нашли трупы грызунов и следы их жизнедеятельности.