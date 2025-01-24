Магазин в РТ закрыли после того, как Роспотребнадзор нашел в нем мертвых грызунов

В Нурлате внеплановая выездная проверка магазина «Светофор», расположенного на улице Гиматдинова, показала серьезные нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

«Нурлатский территориальный отдел ведомства выявил нарушения санитарных требований: неудовлетворительное санитарное состояние объекта, некачественное проведение влажных уборок, внутренняя отделка помещений была не целостна, не обеспечена грызунонепроницаемость здания, дератизационные мероприятия против грызунов проведены некачественно», – отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в магазине обнаружили трупы грызунов.

Санитарные врачи составили протокол о временном приостановлении деятельности магазина, объект опечатали, а материалы передали в суд.

Решением нурлатского районного суда деятельность магазина «Светофор» приостановили на 90 суток.