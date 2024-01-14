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Роспотребнадзор прокомментировал заявления о «болезни Х»
Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ранее мы рассказывали, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января обсудят «болезнь Х» — неизвестное заболевание, которое может быть в несколько раз опаснее пандемии Covid-19.
В ведомстве подчеркнули, что включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций.
«Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме», – указано в публикации.
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