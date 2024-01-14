В Давосе обсудят «болезнь Х», которая в 20 раз опаснее коронавируса

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января обсудят «болезнь Х» — неизвестное заболевание, которое может быть в несколько раз опаснее пандемии Covid-19. Об этом говорится в заявлении на сайте мероприятия.

«Какие новые усилия необходимы для того, чтобы подготовить системы здравоохранения к предстоящим многочисленным вызовам?» — задаются вопросом организаторы.

Участие в дискуссии примут глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре, глава Минздрава Бразилии Низия Тринидади, а также другие эксперты.