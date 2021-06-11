Роспотребнадзор предупредил об ухудшении слуха у переболевших Covid-19

У 18–23% больных коронавирусом Covid-19 наблюдается приводящая к снижению слуха заложенность ушей, однако этот симптом обратим. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при Covid-19 встречается в среднем у 18–23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический», — приводит слова исследователя РИА Новости.

По словам Пшеничной, примерно в 1,5–2% случаев остаточные проявления заложенности ушей могут отмечаться и при посткоронавирусном синдроме в течение нескольких недель после выздоровления.

Вместе с тем в единичных случаях после Covid-19 происходит острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина этого заболевания не установлена до сих пор, но предполагается, что триггером могут становиться вирусные инфекции, включая и коронавирусную.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он назвал «Спутник V» самым безопасным в мире препаратом от Covid-19.