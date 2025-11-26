Роспотребнадзор по РТ рассказал, какие опасные инфекционные заболевания переносят крысы

За прошлый год в Управление Роспотребнадзора по РТ поступило 224 жалоб на крыс и мышей от жителей Татарстана. В 2025 году подано 186 обращений, при этом 90% от общего числа жалоб – от жителей крупных городов республики. Грызуны представляют серьезную опасность, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

«Грызуны являются переносчиками 35 опасных инфекционных заболеваний, которые могут передаваться человеку. Самые распространенные – геморрагическая лихорадка с почестным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, иерсиниоз и псевдотуберкулез, туляремия, бешенство, токсоплазмоз, гельминтозы», – отметили в пресс-службе.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ добавили, что шерсть, моча, слюна и фекалии грызунов содержат сильные аллергены, способные вызывать у некоторых людей, особенно у детей, аллергические реакции: кожный зуд и высыпания, астматические приступы, затрудненное дыхание, аллергический ринит и конъюнктивит. Грызуны способны спровоцировать психологическое расстройство – мусофобию, которое проявляется появлением навязчивого страха перед крысами, мышами и другими мелкими грызунами.

Подробнее о том, кто должен бороться с мышами и крысами, читайте в материале «Татар-информа».