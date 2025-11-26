«35 опасных инфекций и мусофобия»: татарстанцы жалуются на нашествие грызунов

На нашествие крыс в общественных местах активно жалуются жители крупных городов Татарстана в соцсетях этой осенью. Грызуны выступают переносчиками 35 опасных инфекционных заболеваний, могут спровоцировать у людей психическое расстройство. Кто должен бороться с мышами и крысами, разбирался «Татар-информ».





Фото: © «Татар-информ»

Большинство жалоб на грызунов подают жители Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района

Крупные крысы, вызывающие отвращение, встречаются во дворах жилых домов, возле мусорных контейнеров, в подъездах жилых домов, бегают на детских площадках и в продуктовых магазинах Татарстана. В ноябре суд приостановил работу магазина «Пятерочка» в центре Казани на 20 суток после обнаружения многочисленных нарушений санитарных норм.

«В магазине «Пятерочка» ООО «Агроторг» (Казань, ул. Саид-Галеева, 6) проведена внеплановая выездная проверка, согласованная прокуратурой Республики Татарстан. В ходе проверки <…> обнаружены следы жизнедеятельности серой крысы, а именно свежие экскременты грызунов и поеденная свежая разложенная приманка под стеллажами складского помещения, жилая нора и поеденная свежая приманка на контейнерной площадке, жилая нора под фундаментом дебаркадера», – сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

В этом году в ГИС «Народный контроль» от жителей Татарстана поступило 407 жалоб на грызунов, замеченных в общественных местах – на мусорных площадках, в подъездах жилых домов. За прошлый год по проблемам распространения грызунов поступило 433 уведомления.

«Примерно 60% от всех уведомлений, поступивших за десять месяцев этого года, получено от жителей Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района», – сообщили «Татар-информу» в аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.

На открытых территориях – в лесах, парках и скверах – дератизационные работы проводятся дезинфекционной станцией Казани Фото: © «Татар-информ»

«Борьба с грызунами в Казани проводится ежемесячно»

Какая работа по профилактике грызунов в общественных местах и в жилых домах проводится в Казани, «Татар-информу» рассказали в мэрии города.

«Борьба с грызунами в Казани проводится ежемесячно на объектах и прилегающих к ним территориях на основании договоров, заключенных с организациями дезинфекционного профиля, имеющими соответствующую лицензию. Договоры с ними заключаются управляющими компаниями многоквартирных домов, предприятиями и учреждениями соцсферы, коммерческими организациями», – сообщили в пресс-службе.

На открытых территориях – в лесах, парках и скверах – дератизационные работы проводятся дезинфекционной станцией Казани по муниципальному заданию Управления административно-технической инспекции исполкома города и предписанию Роспотребнадзора по РТ весной и осенью.

«Если вы проживаете в многоквартирном доме и заметили наличие грызунов, а также наличие щелей, дыр в подвале, подъезде, на лестничных клетках и маршах, вам необходимо как можно скорее обратиться в управляющую компанию. Нужно оставить заявку на их устранение, а также на организацию и проведение внеплановых дератизационных или дезинсекционных профилактических работ в местах общего пользования вашего многоквартирного дома», – отметили в дезинфекционной станции Казани.

По данным мэрии Казани, профилактические обработки мест общего пользования против грызунов ежемесячно проводят управляющие компании, обслуживающие дом. Оплата услуг по дератизации включена в счет-фактуру за коммунальные платежи и начисляется ежемесячно.

«Дезинфекционная станция Казани с управляющими компаниями многоквартирных жилых домов не работает. Услуги на внебюджетной основе оказываются 227 домам, обслуживаемым ТСЖ, ЖСК, ТСН общей площадью 122 тыс. кв. метров один раз в месяц по дератизации и один раз по дезинсекции разрешенными для этих целей средствами», – добавили в дезинфекционной станции Казани.

Также в ведомстве привели расценки на услуги. В 2024 году стоимость дератизации за один квадратный метр составляла 0,84 рубля, дезинсекции -3,02 рубля, в 2025 году – 0,92 и 3,36 рубля соответственно. В 2026 году расценки поднимутся до 1,04 и 3,76 рубля соответственно.

«Такие услуги оплачивают сами ТСЖ», – сказано в ответе на запрос «Татар-информа».

Профилактические обработки мест общего пользования против грызунов проводят управляющие компании, обслуживающие дом ежемесячно Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

В Набережных Челнах жалобы на крыс поступают в УК и соцсети

В пресс-службе мэрии Набережных Челнов сообщили, что дератизацией в жилых домах Автограда также занимаются управляющие компании, которые «сами решают, что и как».

«Обращения поступают через открытые источники, в управляющие компании, через социальные сети», – отметили в пресс-службе.

Дератизация также проводится во всех бюджетных учреждениях. В ответ на запрос «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Набережных Челнов также прислали памятку «Что делать, если вы обнаружили насекомых и грызунов».

Развернутые ответы по данной теме информационному агентству дали в пресс-службе исполкома Альметьевского района. «Татар-информу» рассказали, что дератизация в жилом фонде Альметьевска и Альметьевского района проводится регулярно, не реже одного раза в месяц. Дополнительные внеплановые мероприятия по дератизации также проводятся по заявкам жителей.

«Деятельность по дератизации осуществляется специализированными подрядными организациями, с которыми управляющие компании заключают соответствующие договоры. Основные обрабатываемые помещения – подвалы и чердаки жилых домов. В работе используются высокоэффективные препараты, такие как ‘’Броме’’ и ‘’Бромус’’, а также таблетки ‘’Цунами’’», – пояснили в пресс-службе.

Сердобольные жители, желающие помочь бездомным животным и птицам, делятся едой возле подъездов, высыпают ее на люки, не задумываясь, что это может стать причиной размножения крыс и тараканов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жителей Альметьевска призвали не кормить голубей возле подъездов

Профилактические мероприятия в жилом фонде Альметьевского района проводятся за счет населения в соответствии с утвержденными тарифами. Согласно постановлению исполкома, стоимость услуги по дератизации составляет 0,35 рубля за квадратный метр.

«Отдельное целевое бюджетное финансирование на дератизацию жилого фонда в прошлом и текущем году не закладывалось, так как эти услуги входят в статью «Содержание жилого помещения»», – уточнили в пресс-службе.

Также дератизационные работы регулярно проводятся в образовательных учреждениях – детских садах и школах, спортивных школах, общественных местах – парках и скверах. Расходы на эти цели покрываются за счет средств местного бюджета, предусмотренных в сметах муниципальных учреждений.

«В администрацию периодически поступают заявки на обработку от грызунов в жилом фонде. Все обращения граждан отрабатываются оперативно по мере поступления через управляющие компании. Точный количественный учет обращений ведется управляющими компаниями», – рассказали в пресс-службе исполкома Альметьевского района.

Однако эффективное решение проблемы появления грызунов носит комплексный характер и требует активного участия каждого жителя.

«Мы обращаем внимание на важность соблюдения санитарных норм и правил благоустройства. К сожалению, эта проблема существует не только в Альметьевске. Сердобольные жители, желающие помочь бездомным животным и птицам, делятся едой возле подъездов, высыпают ее на люки, не задумываясь, что это может стать причиной размножения крыс и тараканов. Напоминаем, что кормление животных должно осуществляться таким образом, чтобы не создавать антисанитарных условий и не подвергать опасности соседей», – подчеркнули в пресс-службе.

В многоквартирных домах и общежитиях мероприятия по борьбе с грызунами необходимо проводить в подвалах, чердаках, подъездах, дебаркадерах, мусороприемных камерах Фото: © «Татар-информ»

Дератизация проводится в три этапа

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ пояснили, что дератизация в местах общего пользования многоквартирных домов и общежитий должна проводиться ежемесячно по итогам обследований помещений на заселенность грызунами.

Дератизация на объектах предусматривает проведение трех обязательных этапов:

обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния;

определение объемов истребительных дератизационных мероприятий и их проведение;

оценка результатов проводимых мероприятий.

«Дератизация проводится по итогам обследований организациями дезинфекционного профиля, имеющими лицензию на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С 1 марта 2025 года проведение дезинфекционной деятельности без лицензии не допускается», – предупредили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В многоквартирных домах и общежитиях мероприятия по борьбе с грызунами необходимо проводить в подвалах, чердаках, подъездах, дебаркадерах, мусороприемных камерах, на лестничных клетках, в лифтовых шахтах. Также обработке подлежит территория, прилегающая к жилому дому, контейнерная площадка. Обработки проводятся препаратами, на которые выданы разрешительные документы.

Грызуны являются переносчиками 35 опасных инфекционных заболеваний. Самая распространенная – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

«Являются переносчиками 35 опасных инфекционных заболеваний»

За счет средств бюджета республики проводятся обработки природных очагов, территорий, прилегающих к населенным пунктам, открытых общественных территорий в городах и районах. Это места массового отдыха людей, парки, скверы, кладбища, территории летних оздоровительных лагерей. На других объектах и прилегающих к ним территориях проведение дератизации – обязанность хозсубъекта.

«Собственники квартир платят коммунальные платежи за дератизационные обработки в местах общего пользования жилого дома (подъезды, подвалы, чердачные помещения). За содержание данных мест отвечает управляющая компания. Обработки в квартирах проводят собственники жилья своими силами либо по договору с организациями дезинфекционного профиля, имеющими лицензию», – подчеркнули в Роспотребнадзоре по РТ.

Обязательнее мероприятия по уничтожению грызунов должны проводиться на предприятиях и в организациях. Кроме того, при эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, добавили в пресс-службе.

За прошлый год в Управление Роспотребнадзора по РТ поступило 224 жалобы на крыс и мышей от жителей Татарстана. В 2025 году подано 186 обращений, при этом 90% от общего числа жалоб – от жителей крупных городов республики. Грызуны представляют серьезную опасность.

«Грызуны являются переносчиками 35 опасных инфекционных заболеваний, которые могут передаваться человеку. Самые распространенные – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, иерсиниоз и псевдотуберкулез, туляремия, бешенство, токсоплазмоз, гельминтозы», – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве добавили, что шерсть, моча, слюна и фекалии грызунов содержат сильные аллергены, способные вызывать у некоторых людей, особенно у детей, аллергические реакции: кожный зуд и высыпания, астматические приступы, затрудненное дыхание аллергический ринит и конъюнктивит. Грызуны способны спровоцировать психологическое расстройство – мусофобию, которое проявляется появлением навязчивого страха перед крысами, мышами и другими мелкими грызунами.