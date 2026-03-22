Общество 22 марта 2026 09:15

Роспотребнадзор перечислил инфекции, переносчиками которых могут быть клещи

Ряд опасных инфекционных заболеваний может передаваться человеку через укусы клещей. Об этом сообщила РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, среди наиболее распространенных инфекций – клещевой вирусный энцефалит, крымская и омская геморрагические лихорадки, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, а также различные виды клещевых риккетсиозов, включая североазиатский клещевой риккетсиоз (сибирский клещевой тиф). Кроме того, клещи могут быть переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека, лихорадки Ку и других инфекций.

Бабура подчеркнула, что заражение возможно не только при укусе клеща. Например, вирус клещевого энцефалита может передаваться через употребление сырого молока или молочных продуктов без термической обработки, если животное было инфицировано после укуса клеща.

Также риск заражения существует при раздавливании клеща руками или при расчесывании места укуса.

