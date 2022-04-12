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Ру Тат
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Здоровье
12 апреля 2022  12:10
Эвелина Киселёва

Глава Минздрава РФ спрогнозировал новую волну Covid-19 в конце мая

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Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции может начаться в конце мая 2022 года. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что конец мая-июнь возможны подъемы заболеваемости», – отметил министр.

Михаил Мурашко добавил, что при этом сила новой волны будет зависеть от того, как люди проходят вакцинацию против Covid-19 и прививаются повторно, а также от соблюдения жителями санитарных правил.

Ранее «Татар-информ» приводил слова главного эпидемиолога Минздрава РТ Дмитрия Лопушова о том, что сейчас самое подходящее время, чтобы повторно вакцинироваться от Covid-19 в преддверии новой волны. 

#вакцинация #коронавирус #новая волна
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