Роспотребнадзор оценил возможность появления неизвестной болезни из Судана в России

В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек. За ситуацией наблюдает Роспотребнадзор, однако риски распространения этого заболевания в России практически отсутствуют. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во вторник стало известно, что в Южном Судане за несколько недель из-за неизвестной болезни скончались как минимум 89 человек.