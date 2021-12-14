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Ру Тат
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Здоровье
14 декабря 2021  17:04

В Южном Судане от неизвестной болезни за несколько недель умерли 89 человек

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Не менее 89 человек за последние несколько недель скончались на востоке Южного Судана. Об этом со ссылкой на южноафриканскую радиостанцию SABC сообщает ТАСС.

По данным СМИ, Всемирная организация здравоохранения уже направила в центр распространения неизвестного заболевания, штат Джонглей, группу ученых для экстренных исследований.

Большинство заболевших проживают в областях, где в 2021 году произошло самое крупное за последние 60 лет наводнение.

Изначально предположительной причиной смерти жителей считали холеру, но во время проверок эта версия не подтвердилась. Заболевание, охватившее восточную часть африканского государства, всё еще не удалось определить.

#ВОЗ #заражение #Южный Судан
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