Роспотребнадзор обязал 511 организаций Татарстана привить сотрудников от Covid-19

В общей сложности более 500 организаций Татарстана должны привить своих сотрудников после выявления случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в коллективе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня вынесено 511 постановлений относительно трудовых коллективов», — отметила спикер.

По 180 из них уже вышли сроки исполнения, и работодатели отчитались перед Роспотребнадзором, в 111 организациях при этом уровень иммунизации сотрудников 60% и больше.

«Из этих 111 коллективов в 72, а это уже 65%, уровень охвата вакцинацией 80% и 100%. Это неплохие показатели, мы считаем», — заключила замруководителя ведомства.

Вместе с тем Любовь Авдонина отметила, что большинство постановлений находится в работе.

В Татарстане работодателям необходимо прививать сотрудников от Covid-19, если в коллективе выявлены заболевшие.