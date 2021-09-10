news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 сентября 2021  12:58
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор обязал 511 организаций Татарстана привить сотрудников от Covid-19

news_top_970_100

В общей сложности более 500 организаций Татарстана должны привить своих сотрудников после выявления случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в коллективе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня вынесено 511 постановлений относительно трудовых коллективов», — отметила спикер.

По 180 из них уже вышли сроки исполнения, и работодатели отчитались перед Роспотребнадзором, в 111 организациях при этом уровень иммунизации сотрудников 60% и больше.

«Из этих 111 коллективов в 72, а это уже 65%, уровень охвата вакцинацией 80% и 100%. Это неплохие показатели, мы считаем», — заключила замруководителя ведомства.

Вместе с тем Любовь Авдонина отметила, что большинство постановлений находится в работе.

В Татарстане работодателям необходимо прививать сотрудников от Covid-19, если в коллективе выявлены заболевшие.

 

#Коронавирус #трудовые коллективы #вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное