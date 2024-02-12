Роспотребнадзор объяснил, что риска завоза вируса Аляскапокс в Татарстан нет

Риски завоза вируса Аляскапокс (Alaskapox) на территорию Татарстана отсутствуют. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«Несмотря на то, что прямых авиасообщений с Америкой у республики нет и количество выезжающих в Россию с континента минимальное, специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу в аэропортах "Казань" и "Бегишево"», – отметили в ведомстве.

Для этого работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая анализирует и выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В отношении таких приезжих проводится санитарно-карантинный контроль с обязательной термометрией.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, что в Департаменте здравоохранения штата Аляска рассказали, что на полуострове Кенай в США от вируса Аляскапокс умер пожилой мужчина. По одной из версий, источником заражения могла стать кошка, проживавшая вместе с погибшим. Кроме того, у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии.

Вирус Аляскапокс в основном встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать домашние животные – кошки и собаки. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что федеральный Роспотребнадзор также исключил риск завоза этого вируса на территорию страны.