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Роспотребнадзор: Риски завоза вируса Alaskapox на территорию России исключены
Риски завоза вируса Alaskapox на территорию России исключены, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Накануне от этого вируса на Аляске скончался пожилой мужчина. Это первый случай смерти от Alaskapox. По данным местного минздрава, пациент мог заразиться от бездомной кошки.
Отмечается, что у умершего был ослабленный иммунитет. Заболевание началось с появления на теле красной папулы: антибиотики не помогли, потом появились похожие на оспу высыпания, острая почечная недостаточность, развились проблемы с дыханием.
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