Роспотребнадзор Нижнекамска выявил семь нарушителей режима вакцинации

В Нижнекамском районе Татарстана выявлены нарушители постановления об обязательной вакцинации главного санитарного врача республики. Проверки по невакцинированным и неотстраненным сотрудникам предприятий начались 8 ноября. Об этом на брифинге в Нижнекамске сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин.

«За последнюю неделю мы проверили 31 предприятие, в семи случаях мы выявили правонарушения. Люди, которым показана вакцинация, были либо не вакцинированы, либо не отстранены от работы. Цель — сократить контакт между лицами, которые подвержены заболеванию», — сообщил главный санитарный врач города.

По словам представителя надзорного ведомства, все административные материалы будут рассмотрены в суде, виновным грозят штрафы.

При этом в Нижнекамском районе активно продолжается вакцинация. «Цифры вакцинации растут. Ежедневно вакцинируются от 1,5 тыс. человек в день», — отметил Рустем Изиятуллин.

Однако, по его словам, это еще не те цифры, которые позволяют говорить о достижении коллективного иммунитета. В общей сложности необходимо привить более 171 тыс. представителей взрослого населения Нижнекамского района.

«Единственный способ не допустить распространения коронавирусной инфекции — провести вакцинацию», — резюмировал главный санитарный врач.

Ранее подросткам Нижнекамска посоветовали ездить в автобусах с документами, о чем сообщало ИА «Татар-информ».