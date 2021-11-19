Подросткам Нижнекамска посоветовали ездить в автобусах с документами

Подросткам Нижнекамска порекомендовали иметь в общественном транспорте подтверждающие личность документы. Зачастую подростки выглядят старше своего возраста, при этом до 18 лет QR-код для проезда в автобусах или трамваях не требуется. Об этом сегодня на брифинге в мэрии Нижнекамска заявил руководитель Центра диспетчеризации общественного транспорта Иван Мысенко.

«QR-код должен предоставляться пассажирами с подтверждением их принадлежности. Соответственно документ, удостоверяющий личность, должен быть. Проблемы могут возникнуть у подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Желательно, чтобы они носили документ, удостоверяющий личность, и могли подтвердить, что им нет еще 18 лет и они имеют право на проезд без предъявления QR-кода», — отметил спикер.

Если у нижнекамцев возникнут вопросы по работе общественного транспорта, то они могут обращаться на горячую линию: 8 (8555) 44-74-44.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в мэрии Нижнекамска разъяснили нюансы проверок QR-кодов в транспорте.