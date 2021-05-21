Роспотребнадзор: Ни один пляж Татарстана не получил санитарное заключение

Пляжи Татарстана еще не получили заключения от Управления Роспотребнадзора по РТ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Все водные объекты, которые используются в целях рекреации, должны получить санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие санитарным правилам. Нами в адрес глав муниципальных образований еще в апреле было направлено разъяснительное письмо о том, какова процедура получения санэпидзаключений», — отметила спикер.

По данным Роспотребнадзора РТ, в республики планируют открыть 14 пляжей. В частности, это пять пляжей в Казани: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», озера Глубокое и Большое Лебяжье. Шесть городских пляжей в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Мензелинске, Болгаре и Чистополе. Три места отдыха в районах — Камско-Устьинском, Спасском и Рыбно-Слободском.

«На сегодня санитарно-эпидемические заключение пока не выдавались и заявлений в наш адрес не поступало», — заметила Любовь Авдонина.

С 1 июня Роспотребнадзор РТ начнет мониторинг качества воды и песка в местах массового отдыха у рек и озер.

«Мы на сегодня обращаемся к нашим жителям, что все-таки не лучшее время для купального сезона. Дело в том, что все-таки те пляжи, которые заявлены для функционирования, не имеют санитарно-эпидемиологических заключений. А значит, не имеют подтверждающих лабораторных исследований и воды, и песка. И, соответственно, еще не достаточны благоустроены», — заключила заместитель главного санитарного врача республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что официальное открытие пляжей в Татарстанезапланировано на 1 июня.