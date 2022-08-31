Роспотребнадзор: Некоторые школьники смогут использовать мобильные телефоны и на уроках

Правило ограничения на использование мобильных телефонов на уроках актуально не для всех – ими смогут пользоваться школьники, которым это необходимо по медицинским показаниям, заявили в Роспотребнадзоре. В частности, мобильники смогут использовать учащиеся для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма – забирать у них телефоны «категорически не дпускается», подчеркнуло ведомство.

При этом Роспотребнадзор уточнил что требование по ограничению СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует еще с прошлого года, и о введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября речи не идет.



«Требование по ограничению применения мобильных устройств в учебных целях объясняется просто. Использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, в отдельных случаях – может спровоцировать нарушение осанки», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Напомним, сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах России запрещается использовать сотовые телефоны во время уроков.