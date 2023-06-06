Число погибших от отравления в Ульяновской области выросло до 18

Еще 2 человека скончались от отравления сидром в Ульяновской области, число погибших выросло до 18. Об этом рассказали в Минздраве Ульяновской области.

Как отметили в ведомстве, с 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкоголем. Отравление проходит в тяжёлой форме, в 18 случаях отравление привело к летальному исходу.

«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», – сообщила и.о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что среди жителей Татарстана отравлений сидром не зарегистрировано, однако напиток может находиться на прилавках магазинов.