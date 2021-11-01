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Ру Тат
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Общество
1 ноября 2021  20:12

Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления туристов в Хургаде

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Российские туристы, отдыхавшие в одной из гостиниц Хургады, могли отравиться овощами или рыбой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба», — отмечается в сообщении ведомства.

В общей сложности пострадали 47 туристов, среди которых были россияне, в частности жители РТ. Сейчас все они завершили лечение и были выписаны из местных больниц. По факту отравления Следком возбудил уголовное дело.

#отравление #российские туристы #хургада
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