Общество 8 апреля 2026 18:03

Роспотребнадзор назвал районы Татарстана, где выше риск заболеть мышиной лихорадкой

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина назвала районы республики, в которых выше всего риск заразиться мышиной лихорадкой.

«Это Пестречинский, Лаишевский и Высокогорский районы – это те районы, где развито дачное направление. Вместе с тем Казань нельзя исключать из этого перечня. По сути дела, вся территория республики – это очаг инфекции», – отметила Авдонина.

Ранее «Татар-информ» писал, как как не заболеть мышиной лихорадкой во время дачного сезона.

Финал XVII проекта «Яз Гүзәле» собрал в Казани участниц из 16 регионов России

