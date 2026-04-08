Роспотребнадзор назвал районы Татарстана, где выше риск заболеть мышиной лихорадкой

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина назвала районы республики, в которых выше всего риск заразиться мышиной лихорадкой.

«Это Пестречинский, Лаишевский и Высокогорский районы – это те районы, где развито дачное направление. Вместе с тем Казань нельзя исключать из этого перечня. По сути дела, вся территория республики – это очаг инфекции», – отметила Авдонина.

