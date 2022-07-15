Роспотребнадзор назвал пять пляжей Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды

На пяти пляжах Татарстана лучше воздержаться от купания из-за плохого качества воды. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего в республике летом планировалось открыть для купания 18 пляжей, из которых на сегодняшний день работают 11. Пять из них находятся в Казани — это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», озера Глубокое и Большое Лебяжье. Еще по одному пляжу открыто в других городах: Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Заинске и Зеленодольске.

Роспотребнадзор по РТ каждую неделю проводит проверки качества воды в рекреационных зонах по различным показателям.

Согласно собранным специалистами к 13 июля данным, казанские пляжи «Нижнее Заречье» и «Локомотив», озеро Большое Лебяжье, а также городской пляж Мензелинска не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Кроме того, на озере Глубокое выявлено несоответствие по микробиологическим показателям.

«Пробы воды, не соответствующие по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы», — уточнили в ведомстве.

Купаться на этих пяти пляжах Роспотребнадзор не рекомендует. Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить контроль за пляжами и соблюдением противопожарной безопасности.