Минниханов призвал усилить контроль за пляжами и соблюдением противопожарной безопасности

Из-за жары в Татарстане выросло число несчастных случаев на воде, а также обострилась пожарная обстановка. Эти два момента необходимо взять на особый контроль, чтобы избежать ухудшения ситуации, подчеркнул на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, только за прошедшие семь дней в водоемах республики утонули восемь человек, среди которых четверо детей.

«В связи с этим главам муниципальных образований совместно с подразделениями МЧС следует взять на контроль места отдыха граждан на водных объектах, особенно неорганизованные места для купания. Также следует усилить профилактическую работу с населением в целях предотвращения происшествий на воде», — подчеркнул руководитель РТ.

Также он напомнил, что из-за жары ухудшилась пожарная безопасность республики. Так, для снижения опасности возгораний в Аксубаевском, Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кайбицком и Пестречинского районах, а также Казани уже ограничено пребывание граждан в лесах. Чтобы эта мера оказалась действенной, Минлесхозу, органам исполнительной власти и главам районов необходимо строго контролировать выполнение введенных мер.

«Министерству лесного хозяйства совместно с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований необходимо обеспечить соблюдение введенных ограничений, принять исчерпывающие меры по недопущению возгораний в лесах», — заявил Президент РТ.

По его словам, планируется расширение списка районов, в которых ограничат пребывание в лесах. Отдельно вопрос пожарной безопасности республики необходимо обсудить на специальном совещании, в котором примут участие представители МЧС и муниципальных образований Татарстана.