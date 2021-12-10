Роспотребнадзор назвал отличия в симптоматике омикрон-штамма от «дельты»

Симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 могут развиваться намного быстрее, чем при «дельте» и других известных разновидностях. Об этом РИА Новости сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — рассказала Татьяна Руженцова.

Также пациенты, инфицированные омикрон-штаммом, почти не жалуются на потерю обоняния и нарушение вкуса. Болезнь преимущественно проходит в легкой и среднетяжелых формах.

Врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина отметила, что в большинстве случаев штамм «омикрон» подхватывают молодые люди 20-30 лет. Но высока вероятность, что в России ситуация будет другая, подчеркнула специалист.

Ранее Татьяна Руженцова назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом — выраженная слабость, головная боль, температура, кашель и снижение аппетита.