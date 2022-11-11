Роспотребнадзор назвал компании Татарстана, которые в этом году обманули потребителей

В Управление Роспотребнадзора по Татарстану начали чаще поступать жалобы на интернет-продажи: случается, что ведомство подает в суд иски, которые защищают сразу несколько обманутых покупателей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова.

«В этом году мы подали исковое заявление в суд в защиту группы потребителей после того, как более 120 обращений со всех уголков страны поступили в Управление Роспотребнадзора по РТ. Нами был подан иск к индивидуальному предпринимателю Муллашаехову, который занимался онлайн-торговлей детской мебели», – рассказала спикер.

Сейчас дело в суде на заключительной стадии рассмотрения.

Юлия Булатова рассказала и о недобросовестной компании доставки рыбы «Fishopt». «Татар-информ» ранее сообщал о том, что этот продавец перестал привозить ранее оплаченные заказы и не отвечал клиентам.

По словам Булатовой, еще одной фирмой, обманывавшей клиентов, стал спа-центр «BioSfera» на Чистопольской. Компания продавала подарочные сертификаты, но когда человек приходил с ним в центр, ему отказывали в предоставлении услуг. Даже после заявления о расторжении договора купли-продажи деньги не возвращали.

Роспотребнадзор РТ выяснил, что клиенты переводили деньги за покупки в «Fishopt» и «BioSfera» физическим лицам.

«Любые отношения между физическими лицами, если они носят возмездный характер, не регулируются законодательством о защите прав потребителей. В случае, если эти споры не урегулируются в добровольном порядке, защитить права потребителей может только суд», – предостерегла Юлия Булатова.

Вопросы у ведомства возникли и к компании «Maryway», которая в Казани обучает модельному искусству. По словам специалиста, в договоре прописаны кабальные условия. Суммы сделок, которые заключает «Maryway», – от 50 до 500 тысяч рублей.

«Когда потребитель частично пройдет курсы или когда у него наступает период охлаждения, он осознает, что у него нет возможности отказаться от этого договора. А он не хочет пользоваться этими услугами, ведь ему не дадут то, что он ожидает. Степень удовлетворенности потребителя от ожидаемого успеха говорит о качестве предоставляемой услуги», – заметила Юлия Булатова.

Обо всех недобросовестных предпринимателях Роспотребнадзор сообщает в органы внутренних дел.