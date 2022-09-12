Известный рыбный магазин в Казани не доставлял рыбу клиентам после оплаты заказа

Жители Казани начали жаловаться в Управление Роспотребнадзора по Татарстану на компанию «Fishopt», которая продает рыбу и морепродукты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Рыбу компания продает через группу ВКонтакте, заказ на доставку принимают в мессенджере WhatsApp.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

«После оплаты полной суммы за продукци, продавец не доставляет товар и не выходит на связь. При этом требования граждан о возврате денежных средств остаются без удовлетворения», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство установило, что во всех случаях казанцы отправляли деньги на банковскую карту физического лица. Роспотребнадзор направил эту информацию в органы внутренних дел и налоговую службу.

Возмездные отношения, возникающие между физическими лицами, под действие закона о защите прав потребителей не попадают. Такой спор можно разрешить только в суде. Однако закон чаще всего на стороне пострадавших.

«Статьей гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью только после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, однако, если этого не сделано, суд все равно вправе применить к такой сделке Закон “О защите прав потребителей”», – добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.