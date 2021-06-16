Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская заявила о необходимости запрета ночной работы общепитов, работы детских развлекательных центров и проведения массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Крыму и Севастополе, сообщает ТАСС.
«Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах: c 22.00 до 7 утра ограничивается работа кафе, баров, ресторанов, кроме продажи на вынос... Продажа билетов в кинотеатрах возвращается до 50% с 75%. Запрещается работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Мы предлагаем ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте... Запрещается проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий», — сказала Пеньковская.
По ее словам, ситуация ухудшается каждую неделю с начала марта. Темп прироста заболеваемости 0,28 — это самый плохой показатель с февраля текущего года.
Пеньковская добавила также, что уровень вакцинации в республике недостаточно высок.
Первой дозой вакцины от коронавируса в Крыму привились более 265 тысяч жителей при необходимых 900 тысячах для создания коллективного иммунитета, сообщил Минздрав.
За последние сутки в республике выявили 144 новых случая заражения.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об обязательной вакцинации в Москве сотрудников некоторых сфер.
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Роспотребнадзор настаивает на ужесточении противоковидных мер в Крыму
Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская заявила о необходимости запрета ночной работы общепитов, работы детских развлекательных центров и проведения массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Крыму и Севастополе, сообщает ТАСС.
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