Роспотребнадзор настаивает на ужесточении противоковидных мер в Крыму

Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская заявила о необходимости запрета ночной работы общепитов, работы детских развлекательных центров и проведения массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Крыму и Севастополе, сообщает ТАСС.

«Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах: c 22.00 до 7 утра ограничивается работа кафе, баров, ресторанов, кроме продажи на вынос... Продажа билетов в кинотеатрах возвращается до 50% с 75%. Запрещается работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Мы предлагаем ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте... Запрещается проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий», — сказала Пеньковская.

По ее словам, ситуация ухудшается каждую неделю с начала марта. Темп прироста заболеваемости 0,28 — это самый плохой показатель с февраля текущего года.

Пеньковская добавила также, что уровень вакцинации в республике недостаточно высок.

Первой дозой вакцины от коронавируса в Крыму привились более 265 тысяч жителей при необходимых 900 тысячах для создания коллективного иммунитета, сообщил Минздрав.

За последние сутки в республике выявили 144 новых случая заражения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об обязательной вакцинации в Москве сотрудников некоторых сфер.