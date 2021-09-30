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Ру Тат
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30 сентября 2021  15:42
Эльза Кузнецова

Роспотребнадзор Набережных Челнов: Охват вакцинации от Covid-19 по городу неутешительный

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Показатели вакцинации от коронавируса Covid-19 в Набережных Челнах остаются неутешительными. Об этом на совещании по эпидемиологической ситуации сообщила заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Лемуза Нафигуллина.

«Охват вакцинации по городу неутешительный, — отметила чиновница. — Цифры можно увеличить путем разъяснительной профилактической работы с населением. Вакцинация является бесплатной, добровольной, позволяет не только снизить для привитого человека риск заболевания, но и прервать цепочку распространения, стабилизировать эпидемиологический процесс. В наших с вами силах стать сильнее».

На аппаратном совещании 27 сентября главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что в городе привито 29% взрослого населения. Чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать 60% населения.

Ранее пресс-секретарь из Челнов сняла сториз-репортаж из горбольницы №5, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#вакцинация
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