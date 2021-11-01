Роспотребнадзор Набережных Челнов назвал «передовиков» и «плохишей» вакцинации

Лидеров и аутсайдеров по вакцинации от коронавируса на открытой пресс-конференции в Набережных Челнах назвал начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

Главный санитарный врач перечислил организации, где двумя компонентами вакцины привиты 100% сотрудников: среди них «Энергоинжиниринг», «Мегастрой» на Набережночелнинском проспекте, Управление федерального казначейства.

Более 80% сотрудников вакцинированы в ООО «Начало», структурных подразделениях КАМАЗа, «Челны-Газ», «Челныводоканал», сетевой компании «Набережночелнинские электрические сети», «КАМАтранссервис», «Альтекс».

«Из „плохишей“, если так можно назвать, я бы перечислил управляющую компанию „Ремжилстрой“ (42,7%), „Челныстройремонт“ (39,2%), „Бумажник“ (33%), строительные организации „Кама-строй НЧ“ (53%), „Камстроймонтаж“ (42%). Более 50% дали два завода — „Хайер“ и агропромышленный комплекс „Камский“ (44%). Из культурных учреждений, к сожалению, джазовый оркестр (57%) и Набережночелнинский цирк. Есть также детские сады и школы, где процент получился меньше, чем мы бы этого хотели», — заявил Ильгизар Бариев.

Ранее мэр Автограда Наиль Магдеев поручил увеличить темпы вакцинации в Челнах до 4 тыс. человек в день, о чем сообщало ИА «Татар-информ».