Магдеев поручил увеличить темпы вакцинации в Челнах до 4 тыс. человек в день

В Набережных Челнах необходимо увеличить темпы вакцинации от коронавируса — с 3,5 тыс. до 4 тыс. привитых человек в день. С таким предложением мэр Наиль Магдеев обратился к Управлению здравоохранения на аппаратном совещании.

Руководитель Горздрава Александр Николаев ответил, что этот показатель можно обеспечить. Он отметил, что ситуация в городе остается напряженной, а в ковид-госпиталях находятся тяжелые пациенты, не прошедшие вакцинацию.

В качестве положительного примера по вакцинации Наиль Магдеев привел коллектив автогиганта «КАМАЗ», где на сегодняшний день привито более 85% сотрудников. «У них единичные случаи заболевания. Их никто не собирается останавливать и закрывать», — отметил мэр.

Глава города напомнил, что вакцинация — это единственный способ выработать иммунитет и уберечь себя от тяжелых последствий заболевания.

«Нет другой альтернативы, ведущие страны сегодня все идут по этому пути. И Набережные Челны тоже», — подчеркнул он.

Во время выходных и нерабочих дней в Набережных Челнах можно сделать прививки от коронавируса и гриппа в торговых центрах «Тулпар» и «Мегастрой», поликлиниках города. Работают выездные бригады врачей на предприятия города, открыты два дополнительных к поликлиникам пункта в торговых центрах. По словам санитарного врача Ильгизара Бариева, на сегодняшний день привиты 56,6% взрослого населения от плана.